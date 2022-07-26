Уже присмотрела дом: Пугачева решила переехать к старшей дочке в Америку

Много версий выдвигалось по поводу дальнейшего будущего Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Кто-то говорил, что они собираются остаться в Израиле, кто-то — что решили жить поближе к подруге Примадонны Лайме Вайкуле в Латвии, кто-то говорил, что у них есть гражданство Кипра и, соответственно, они переберутся туда.
Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Политолог Евгений Зайцев заявил порталу Solenka.info, что на самом деле Галкин и Пугачева решили переехать в Америку, где у народной артистки проживает старшая дочка Кристина Орбакайте со своей семьей.
Правда, Орбакайте живет во Флориде, а ее мама присмотрела дом в Калифорнии. В настоящий момент, настаивает инсайдер, знаменитости распродают свое имущество в России, включая автомобили и замок в деревне Грязь. Дом выставлен за 700 миллионов рублей.