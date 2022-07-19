«Уже полгода живет в животике»: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» озвучила окончательную дату гендер-пати

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего избранника Мондезира.
Паре уже не терпится узнать, ребенок какого пола у них родится. Сделать это влюбленные хотят во время гендер-пати. Вечеринка была намечена на один из дней июня.
Но из-за проблем со здоровьем у Юлии ее было решено отложить на неопределенный срок. Но теперь трудности позади, и Юля Ефременкова объявила день, в который состоится значимое для нее и близких событие.
«Мои хорошие, каждый второй вопрос, когда будет гендер-пати. Завтра меня выписывают, и мы больше не будем откладывать, так как нам самим уже не терпится узнать, кого же мы ждем. Поэтому 26 июля мы вместе с вами узнаем, кто уже полгода живет в моем животике», — поделилась Юлия Ефременкова.
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