«Уже осенью»: Галкина пригласил на работу один из российских телеканалов

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что Максиму Галкину предложили контракт на родине.

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Как помним, артист, уехав из страны, объяснил свой побег тем, что лишился работы — якобы стали отменять его концерты по стране. Так, может, юморист вернется? Политик даже назвал, когда именно это произойдет.

«Какой сюрприз, Галкин уже получил приглашение от одного из российских телеканалов — вернуться и снова вести развлекательную передачу. Причем, уже осенью. Не он один. Но сам факт умиляет, не правда ли?!» — написал в своем телеграме Роман Худяков.

Однако он же заверил со ссылкой на свои источники, что как только Галкин спустится с трапа самолета в Москве, его якобы уведут и даже могут завести на него уголовное дело.