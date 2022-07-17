Уже не та скромница: Михеева сверкнула своим «филе», катаясь в кукольном платье на велосипеде

Алла Михеева появилась на улице в кукольном воздушном платье-облаке из летящей органзы. Пышная юбочка показывала стройные ножки знаменитой блондинки, а тот факт, что она решила передвигаться на велосипеде, только усиливало эффект.

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Во время раскручивания педалей Алла Михеева сверкнула перед публикой филейной частью своих ног, показывая, что экранный образ не всегда соответствует естественному.

Напомним, в настоящий момент Алла Михеева не выходит в эфир с шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, поскольку программа отправлена на каникулы.

Пользуясь случаем, знаменитость увлеклась вейксерфингом, с каждым днем улучшая свои навыки.