Уже на животике лежит: Наталья Фриске запечатлелась с подросшей дочкой на прогулке

Наталья Фриске одно время была частью группы «Блестящие», но очень быстро покинула коллектив. Теперь она растит дочку Луну.
Еще во время беременности Наталья рассталась с отцом ребенка. Ей с радостью помогают воспитывать кроху родители, которые мечтали о внучке. Зачастую новоиспеченная мама наряжает малышку и водит ее в бассейн на плавание.
На этот раз Фриске отправилась с ней на прогулку. Она предстала в шортах и майке. Дочка она достала из коляски и уложила к себе на коленки. Луна в шортах и майке лежала на животике и дрыгала ножками.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малышка подросла сильно и окрепла.
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«Сладкие девочки», «И ничего больше в жизни не надо», «Вы прекрасная мама, глаза прям светятся от счастья», «Как она выросла», «Волосы у нее роскошные», «Наталья. молодец, что родила, мама ваша прям счастлива», — прокомментировали пост подписчики.