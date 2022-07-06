Уже на животике лежит: Наталья Фриске запечатлелась с подросшей дочкой на прогулке

Еще во время беременности Наталья рассталась с отцом ребенка. Ей с радостью помогают воспитывать кроху родители, которые мечтали о внучке. Зачастую новоиспеченная мама наряжает малышку и водит ее в бассейн на плавание.

На этот раз Фриске отправилась с ней на прогулку. Она предстала в шортах и майке. Дочка она достала из коляски и уложила к себе на коленки. Луна в шортах и майке лежала на животике и дрыгала ножками.