Уже критикуют за пухлые щеки: сестра Жанны Фриске пришла с трехмесячной дочкой в ресторан

На этот раз Фриске решила отправиться на прогулку с наследницей. Она облачила ее в полосатые лосины и джинсовую куртку. Бывшая певица покрасовалась с ней в лифте.

Они оправились в торговый центр, где Наталья решила насладиться обедом. При этом она засняла кроху в коляске. Малышка наблюдала за мамой.