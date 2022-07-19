Уже критикуют за пухлые щеки: сестра Жанны Фриске пришла с трехмесячной дочкой в ресторан

Наталья Фриске одно время была солисткой группы «Блестящие». Она не захотела строить карьеру и покинула коллектив.
Уже не первый год экс-артистка трудится в салоне красоты. А вот ее сестра Жанна была звездой сцены. Однако она умерла в 40 лет, поэтому ее сына Платона теперь растит папа мальчика Дмитрий Шепелев.
В этом году Наталья стала мамой. Она растит дочку Луну, которой недавно исполнилось три месяца. Новоиспеченная мама водит ее на плавание и любит наряжать. Воспитывать кроху ей помогают родители, которые уже давно не видели внука Платона, так как этому препятствует Шепелев.
На этот раз Фриске решила отправиться на прогулку с наследницей. Она облачила ее в полосатые лосины и джинсовую куртку. Бывшая певица покрасовалась с ней в лифте.
Они оправились в торговый центр, где Наталья решила насладиться обедом. При этом она засняла кроху в коляске. Малышка наблюдала за мамой.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Фриске уже знают в этом заведении. Сама она посетовала, что в соцсетях обсуждают внешность ее дочки и критикуют кроху за пухлые щеки.
«С такого ракурса когда снимаю, не такие большие щеки. Да, Луняш? А то нам уже пишут, что нам на диету пора садиться. Представляешь, тебя на диету? Что за люди», — посетовала Наталья.
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Поклонники восхитились нежными кадрами. Многие отметили, что дочка у Натальи очень красивая, а малыши все в таком возрасте пухленькие.
«Ну что за сладкий пирожок», «Никого не слушайте», «Классная такая», «Как она быстро уснула», «Прелестный ребенок», «Хороший аппетит — прекрасно», «Она такая милашка», — стали писать подписчики.