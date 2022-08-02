Уже есть предложения: Даня Милохин решил повторить успех Ольги Бузовой и податься в театр

Даня Милохин рассказал, что в настоящий момент вовсе не сидит без работы. Он работает на две страны — Россию и Казахстан, — занимается не только блогерством, но и осваивает новое амплуа актера, не прочь засветиться в телешоу.

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Он уже снялся в одном сериале вместе с Гошей Куценко и другими звездами отечественного кинематографа, сыграв школьника. Также всерьез задумался о том, чтобы повторить успех Ольги Бузовой в театре.