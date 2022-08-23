«Уже даром работает?»: сбежавший Максим Леонидов выступил для пенсионеров в Израиле

Многие сбежавшие из России звезды вынуждены теперь искать возможности заработать. Музыкант Максим Леонидов, уехав в Израиль, остался без концертов в России. И на днях все-таки смог выйти на сцену на своей новой родине. Как это было, рассказал Михаил Шахназаров, ведущий программы «Полный абзац» на YouTube. В беседе с соведущим Александром Карловым он объяснил нюансы.

«Он выступил в матнасе в Тель-Авиве, это не дом культуры, а место, где пенсионеры собираются. А я рад, что человек дарит…», - рассказал Шахназаров. А Карлов удивился: «Как «дарит»? Уже даром работает?».

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Оказалось, что дарить радость Леонидов пенсионерам все-таки смог за деньги. В данном помещении, заметил Шахназаров, вместительность – человек 60. Поэтому поправить материальное положение музыкант, лишившийся концертов, все-таки едва ли смог.