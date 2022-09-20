Уже четверо детей! Родившая в 11 лет Валя Исаева собирается развестись из-за безденежья

История Вали Исаевой, которая стала мамой в 11 лет потрясла всю страну. Московская школьница забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. У пары родилась здоровая девочка, которую они назвали Аминой. А возлюбленный Исаевой получил условную судимость.

Валя можно сказать взрослела вместе со своим первенцем. Сегодня ей 28 лет. У Исаевой уже четверо детей от Патахонова. Однако крепким их союз не назовешь. Валя еле-еле сводит концы с концами, довольствуясь крохами. А детей-то надо чем-то кормить и одевать.

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