Уже четверо детей! Родившая в 11 лет Валя Исаева собирается развестись из-за безденежья

История Вали Исаевой, которая стала мамой в 11 лет потрясла всю страну. Московская школьница забеременела от 19-летнего Хабиба Патахонова. У пары родилась здоровая девочка, которую они назвали Аминой. А возлюбленный Исаевой получил условную судимость.
Валя можно сказать взрослела вместе со своим первенцем. Сегодня ей 28 лет. У Исаевой уже четверо детей от Патахонова. Однако крепким их союз не назовешь. Валя еле-еле сводит концы с концами, довольствуясь крохами. А детей-то надо чем-то кормить и одевать.
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«Бросил четверых детей без средств к существованию. Уходя... отдал мне банковские карты и пообещал: на них придут деньги. Но все это оказалось пустозвоном. Нам пришлось очень тяжело», - сетует Валя.
Валя Исаева помогла Хабибу получить гражданство. Фото: кадр из программы "На самом деле"
«Еще полтора месяца назад у меня была работа - поваром на заводе рядом с домом. Летом дочка на три недели устроилась в МФЦ подработать, я надеялась, что с детьми вместо нее Хабиб посидит. Но он мне сказал: уходи с работы, занимайся детьми. Дескать, буду тебя сам обеспечивать. И я уволилась. А человек просто взял, все бросил и ушел», - делится Исаева.
При этом Валя дала понять, что устала мириться с таким отношением мужа и хочет подать на развод. Похоже, что многодетная мать настроена решительно. Она намекнула, что разочаровалась в возлюбленном, от которого родила первого ребенка будучи одиннадцатилетней школьницей.
По материалам kp.ru