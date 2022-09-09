«Уже целых 5 месяцев»: сестра Жанны Фриске засняла дочку в леопардовом поло и с отросшими локонами

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Обычно Фриске часто наряжает наследницу. Она купила ей пуховички, комбинезоны и шапочки. По словам новоиспеченной мамы, Луна очень крупный ребенок. А 8 сентября она нарядила ее в леопардовое поло и черные лосины. У малышки заметно отрасли каштановые волосы.

«Как так? Почему так быстро летит время? Уже 5, целых 5 месяцев, так и не успею оглянуться, и 5 лет будет, и скоро в школу!» – написала Наталья.

По ее словам, малышка похожа понемногу на всех членов семью, но на нее меньше всего.