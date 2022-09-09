«Уже целых 5 месяцев»: сестра Жанны Фриске засняла дочку в леопардовом поло и с отросшими локонами

Жанна Фриске была популярной исполнительницей. Она также состояла в группе «Блестящие», но потом ушла в успешное сольное плавание. Однако в 40 лет артистка умерла. У нее остался сын Платон, которого воспитывает Дмитрий Шепелев. Он все чаще показывает мальчика публике. А вот родные скучают по нему, так как им не дают видеться с внуком.
Но в этом году в семье Фриске произошло радостное событие. Сестра певица Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну, которую воспитывает без мужа. С отцом девочки она рассталась, когда еще была беременна. Наталья посвятила себе ребенку. Недавно она покрестила кроху в одном из столичных храмов.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Обычно Фриске часто наряжает наследницу. Она купила ей пуховички, комбинезоны и шапочки. По словам новоиспеченной мамы, Луна очень крупный ребенок. А 8 сентября она нарядила ее в леопардовое поло и черные лосины. У малышки заметно отрасли каштановые волосы.
«Как так? Почему так быстро летит время? Уже 5, целых 5 месяцев, так и не успею оглянуться, и 5 лет будет, и скоро в школу!» – написала Наталья.
По ее словам, малышка похожа понемногу на всех членов семью, но на нее меньше всего.
Луна Фриске. Фото: соцсети