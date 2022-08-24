«Уже билеты взяла»: Собчак назначила встречу с Литвиновой и Земфирой, живущим за границей

Не понятно, в какой момент Рената Литвинова и Ксения Собчак стали подружками, но в Сети они вдруг начали демонстрировать искреннюю симпатию друг к другу.

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Причем именно демонстрировать, ведь никто не мешает людям говорить комплименты и обмениваться информацией в личных сообщениях. Но нет, блондинки предпочитают посвящать друг другу публичные посты в соцсетях.

Вначале Литвинова рассыпалась в комплиментах Собчак: «В наших реалиях дорожу и читаю Ксению из России. Всегда неравнодушная и, как в омут, была не была, маловато безумия — это все она».

Ответ не заставил себя долго ждать. «Спасибо, Рената! Увидимся с вами на концерте Земфиры, я уже билеты взяла», — ответила в своем телеграме Ксения Анатольевна.

Напомним, Рената Литвинова и ее подруга Земфира переехали во Францию в Париж. Недавно Рамазанова анонсировала на своем сайте тур Borderline tour 2022 в 11 зарубежных городах с октября по ноябрь. Певица выступит в Лимассоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне. Российские города в концертной программе не указаны.