Уже без прежнего шика: 40-летняя Брежнева предстала в модном кардигане оверсайз и без макияжа

На этот раз Вера также оказалась в звукозаписывающей студии. Она вернулась к работе. Артистка поделилась новым селфи. Она позировала без макияжа, но с легкой укладкой. Певица облачилась в уютный кардиган оверсайз с принтом. Брежнева позировала на фоне вешалок с одеждой. Возможно, так также она решила пополнить гардероб.

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