Уже без прежнего шика: 40-летняя Брежнева предстала в модном кардигане оверсайз и без макияжа

Вера Брежнева является одной из самых популярных певиц. Она много лет жила и работала в России. Мужем артистки является композитор Константин Меладзе. Влюбленные вместе уже около 7 лет. Общих детей у них нет, но артистка не скрывала, что хотела бы пожарить избраннику наследников. У нее от прошлых отношений есть дочки Сара и Соня.
В последнее время Вера не приезжает в Москву. Большую часть лета она провела в Италии, где у нее есть свой дом. Также она ездила в Польшу, где работала волонтером, а недавно артистка погостила у друзей в Латвии. Примечательно, что она теперь реже делится подробностями из своей жизни. Но на этот раз Брежнева показала, как выросла ее младшая дочка Сара. Девочка пошла в школу.
На этот раз Вера также оказалась в звукозаписывающей студии. Она вернулась к работе. Артистка поделилась новым селфи. Она позировала без макияжа, но с легкой укладкой. Певица облачилась в уютный кардиган оверсайз с принтом. Брежнева позировала на фоне вешалок с одеждой. Возможно, так также она решила пополнить гардероб.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были рады видеть звезду. Многие отметили, что блондинка в 40 лет выглядит очень молодо. При этом некоторые пользователи Сети посчитали, что из ее гардероба пропал прежний лоск и шик.
«Ощущение жизни возвращается. Это чувствуется в фото», «Вера, мы так скучаем! Появляйтесь тут чаще!», «Никаких вечерних платье и бриллиантов. Теперь только так?», «Какая милая без косметики», — стали писать подписчики.
Фото: соцсети Веры Брежневой