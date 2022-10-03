Ужастик «Улыбка» за первую неделю проката собрал $36,5 млн и окупил свое производство

Психологический хоррор американского режиссера Паркера Флинна «Улыбка», премьера которого состоялась 22 сентября, по итогам первой недели в прокате в США и в мире привлек огромное количество зрителей и собрал в общей сложности $36,5 млн.

В фильме снялись Сози Бэйкон, Кайл Гарнер, Кэйтлин Стэйси, Робин Вайгерт, Джесси Ашер, Кэл Пенн (исполнитель роли Катнера в «Докторе Хаусе»), Джуди Рейес и другие.

Производство этой картины обошлось Paramount примерно в $17 млн. В компании не ожидали такого успеха и изначально планировали выпустить «Улыбку» лишь онлайн, не показывая в кинотеатрах. Между тем, пробные показы привели зрителей в восторг, а потому киностудия все же решилась пойти на риск. И не прогадала.

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