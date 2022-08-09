Ужас, тьма и вакханалия: Шевчук сорвался критикой на Шнурова

Рок-музыкант Юрий Шевчук на YouTube-канале Open View TV3 раскритиковал творчество Сергея Шнурова, назвав его обычной попсой.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он считает, что рока в ней практически нет. Зато песни «Ленинграда» напомнили Шевчуку одновременно партсъезды и оргии.

Шевчук полагает, что музыка должна иметь интеллектуальный посыл, но его нет совсем в песнях Шнурова.

Он сравнил свой путь с аполлоническим культурным, когда торжествуют дух и светлый разум. А путь Шнурова — с дионисийской культурой, где царят тьма, ужас и вакханалии.