«Ужас»: Орлова и Бородина не сдержали эмоций, увидев как люди селфятся на фоне гроба Шатунова

В настоящий момент на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым, который умер от инфаркта 23 июня.

Несмотря на жару, к гробу артиста выстроилась огромная очередь. Увы, но среди тех, кто искренне страдает и переживает за душевное состояние родственников Шатунова, немало нашлось и тех, что ради хайпа забыл про нормы этики и морали.

Напротив места прощания и даже самого гроба люди делают селфи. А видео с блондинкой, которая оказалась так увлечена процессом, что не реагирует даже на подруг и охранников, облетело уже все паблики.

«Вот объясните мне, зачем ей нужно это фото?» - возмутилась ведущая «Дома-2» Ольга Орова, увидев посетительницу кладбища.

«Тихий ужас», - обомлела ее коллега Ксения Бородина.