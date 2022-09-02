«Ужас и позор»: Бородина вспомнила об изменах Омарова

Ксения Бородина не любит вспоминать о разводе с Курбаном Омаровым, однако иногда поклонники все же заставляют ее это делать. Отвечая на вопросы в соцсети, ведущая «Дома-2» призналась, что долгое время не знала об изменах экс-супруга.

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Когда адюльтер бизнесмена раскрылся, теледива тут же от него ушла.