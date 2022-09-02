«Ужас и позор»: Бородина вспомнила об изменах Омарова

Ксения Бородина не любит вспоминать о разводе с Курбаном Омаровым, однако иногда поклонники все же заставляют ее это делать. Отвечая на вопросы в соцсети, ведущая «Дома-2» призналась, что долгое время не знала об изменах экс-супруга.
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Когда адюльтер бизнесмена раскрылся, теледива тут же от него ушла.
«Начиная от врачей до случайных знакомых, мне все говорят, какой ужас и позор. Просто это давно не мой позор. Я ушла, закрыла дверь и все оборвала в ту же секунду», — поделилась Ксения.
Фото: соцсети
Бородина призналась, что после развода узнала о бывшем муже много нового. Однако сейчас неприятные новости не тревожат ее.
«Сколько мне еще за это время всего рассказали и написали, а я уже и знать ничего не хочу. Вы думаете, у меня боль? Я ее давно пережила и радуюсь как ребенок, что все в прошлом», — отметила звезда.