«Уйма впечатлений»: Галкин показал, как ему рукоплещут жители латвийского рыбацкого села

Максим Галкин продолжает гастролировать по Прибалтике. На этот раз он отметился в небольшом селе Роя. Согласно официальным данным, численность населения в Рое – чуть более двух тысяч человек.
«Уйма впечатлений от встречи с замечательными зрителями в Рое! На карте Латвии, как говорит Википедия, Роя - это рыбацкое село (что, естественно, послужило поводом язвительных комментариев, что «Галкин уже поехал по селам», - написал Галкин в своем аккаунте.
Напомним, в Латвию Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались буквально месяц назад. Они арендуют виллу в Юрмале за сто тысяч евро в месяц.
Максим Галкин. Скриншот: соцсети