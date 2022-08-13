«Уйма впечатлений»: Галкин показал, как ему рукоплещут жители латвийского рыбацкого села

Кадрами юморист поделился в соцсети.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Максим Галкин продолжает гастролировать по Прибалтике. На этот раз он отметился в небольшом селе Роя. Согласно официальным данным, численность населения в Рое – чуть более двух тысяч человек.

«Уйма впечатлений от встречи с замечательными зрителями в Рое! На карте Латвии, как говорит Википедия, Роя - это рыбацкое село (что, естественно, послужило поводом язвительных комментариев, что «Галкин уже поехал по селам», - написал Галкин в своем аккаунте.

Напомним, в Латвию Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались буквально месяц назад. Они арендуют виллу в Юрмале за сто тысяч евро в месяц.

Максим Галкин. Скриншот: соцсети

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