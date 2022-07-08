«Увлеченный любимым делом человек»: Путин поздравил Шахназарова с юбилеем

8 июля исполнилось 70 лет выдающемуся отечественному режиссеру Карену Шахназарову.

Народного артиста РФ и руководителя «Мосфильма» с круглой датой поздравил президент страны Владимир Путин.

«Талантливый режиссер и организатор, творческий, увлеченный любимым делом человек, вы добились впечатляющих профессиональных успехов, создали фильмы, которые по праву считаются классикой отечественного кинематографа. И конечно, отмечу вашу многолетнюю плодотворную работу на посту руководителя прославленного «Мосфильма» – крупнейшей кинокомпании страны», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Президент пожелал прославленному постановщику здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

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Напомним, Карен Шахназаров снял такие фильмы, как «Мы из джаза» (1983), «Курьер» (1986), «Палата № 6» (2009) и многие другие. Проявил себя также как талантливый сценарист и продюсер.

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