«Увижу свою семью»: Лолита в облегающем комбинезоне карамельного цвета предстала в аэропорту Стамбула

Лолита Милявская является одной из самых известных певиц в России. Она выступает на сцене больше 30 лет. Артистка прославилась как женщина без комплексов.

Не раз она набирала вес, но при этом облачалась в смелые наряды. А вот после развода с пятым мужем звезда похудела. В свои 58 лет она наслаждается жизнью.