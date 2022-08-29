«Увижу свою семью»: Лолита в облегающем комбинезоне карамельного цвета предстала в аэропорту Стамбула

Лолита Милявская является одной из самых известных певиц в России. Она выступает на сцене больше 30 лет. Артистка прославилась как женщина без комплексов.
Не раз она набирала вес, но при этом облачалась в смелые наряды. А вот после развода с пятым мужем звезда похудела. В свои 58 лет она наслаждается жизнью.
Еще несколько недель назад Лолита гуляла по Москве, делала покупки в бутике Игоря Гуляева. А потом певица стала делиться кадрами с моря. Однако пока она не собирается возвращаться домой. 29 августа артистка вышла на связь с поклонниками. В аэропорту Стамбула она отметилась в облегающем комбинезоне карамельного цвета с широким поясом. Милявская рассказала, что ждет вылета.
«Вот что значит — быть дисциплинированной. Прошла достаточное количество по стамбульскому аэропорту, нашла свой гейт. Очень боюсь пропустить рейс, еще часа полтора. Плюс потом лететь, еще на машине по серпантину. Надеюсь, что часов через 5-6 увижу свою семью», — поделилась она.
«Последние 10 дней отдыха до конца года. Проведу с семьей в Болгарии, поглажу собаку, подстригу лаванду — и домой. На работу! На работу!» — добавила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лолита. Многие осыпали певицу комплиментами. «Как вам идет этот цвет и стрижка», «Роскошно выглядите», «Какая красотка», «Шикарный лук», «Вас сложно не узнать», — прокомментировали пост подписчики.