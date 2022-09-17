Увидели все: Клава Кока распахнула розовый жакет, чтобы показать, что под ним

Популярная певица Клава Кока в минувшую пятницу отправилась на день рождения Павла Курьянова, наиболее известного как Пашу. Для выхода в свет блондинка нарядилась в ярко-розовый кожаный жакет, но не смогла отказать себе в удовольствии продемонстрировать всем, что под ним – крошечный белый бра с пуш-ап.

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Во время беседы с журналистами красотка Клава позировала во всей своей красе, распахнув жакетик. К слову, микро-топы, как у Коки, сейчас на пике популярности, и многие звезды носят его точно так же, как певица.