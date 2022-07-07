Увидел юмористов в ванне с пеной: кто придумал хохму про Галкина с Дроботенко

Юмористам Сергею Дроботенко и Максиму Галкину давно приписывают нетрадиционную ориентацию. Причем автором слухов стал друг Галкина сатирик Михаил Задорнов.

Как рассказывал Задорнов, в 2012 году на юмористическом фестивале звездам предложили посетить баню.

Задорнов париться не пошел, но позже все-таки заглянул в парную. Открыв дверь, он увидел в одной ванне с пеной Галкина и Дроботенко, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что позже Галкин опровергал слухи относительно своей нетрадиционной связи с Дроботенко.

По его словам, в банном комплексе они сидели втроем с Задорновым и Дроботенко. Всю историю, как уверял муж Пугачевой, Задорнов придумал «ради красного словца», а позже даже извинялся перед друзьями.

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