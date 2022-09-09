«Увезут в Армавир»: Олеся Малибу сообщила о скорой кремации тела Насти Кочервей

Приехавшие в Петербург родители пропавшей звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей не опознали найденное в воде тело девушки, похожей на их дочь. Следствие назначило генетическую экспертизу, чтобы установить правду.

А тем временем подруга исчезнувшей Олеся Малибу распространяет иную информацию. Мол, найденное тело девушки уже решено кремировать и увезти в родной Армавир. И родственники Коречвей согласились на участие в ток-шоу, чтобы заработать денег и оплатить все сопутствующие расходы. А на полноценные похороны они тратиться не хотят.

«Ее родители доехали до Питера. Там Настю кремируют, а прах увезут в Армавир. При жизни подруга жаловалась, что родные тянут с нее деньги, зная, чем она зарабатывает, поэтому сейчас близкие ждут, когда им все оплатят», — цитирует Малибу издание StarHit.

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Светская львица добавила, что у Анастасии есть однокомнатная квартира в Петербурге, которую теперь, очевидно, родители будут продавать.