«Увезла подальше от Пашки и мачехи?»: Муцениеце «прогуливает» школу с детьми в глухой деревне

Дочка Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Мия — должна была пойти в первый класс. Однако торжественную линейку на Первое сентября актриса из фильма «Тобол» прогуляла вместе с детьми. В школу не пошел и сын Павла. Экс-жена «мажора» увела Мию и Тимошу в глухую деревню.
Прилучный погрустил из-за того, что он не смог отвести детей в школу на Первое сентября. Муцениеце устроила себе и сыну с дочкой незапланированный отпуск.
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«Увезла подальше от Пашки и мачехи?», «Круто! Вместо школы в деревне сидят», «Как можно было лишить ребенка Первого сентября, если Мия стала первоклашкой», «Пашу прокатили? Детей увезли», «Не очень-то они расстроились, что в школу не пошли», — написали фолловеры.