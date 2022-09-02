«Увезла подальше от Пашки и мачехи?»: Муцениеце «прогуливает» школу с детьми в глухой деревне

Дочка Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Мия — должна была пойти в первый класс. Однако торжественную линейку на Первое сентября актриса из фильма «Тобол» прогуляла вместе с детьми. В школу не пошел и сын Павла. Экс-жена «мажора» увела Мию и Тимошу в глухую деревню.

Прилучный погрустил из-за того, что он не смог отвести детей в школу на Первое сентября. Муцениеце устроила себе и сыну с дочкой незапланированный отпуск.

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