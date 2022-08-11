«Уважения к чемпионам — ноль»: Тарасова назвала Зеленского глупейшим человеком

По словам Татьяны Тарасовой, она не понимает, как Зеленский, человек никогда не связанный со спортом, может лишать денег олимпийского чемпиона. Все происходящее она назвала цирком во главе с циркачами, сообщает «РБК Спорт».

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Напомним, что Виктора Петренко лишили государственной стипендии на родине. Сам фигурист уже долгие годы живет в Америке.