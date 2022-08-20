«Уважаю за «позицию»: Литвинова показала сообщения с угрозами о смерти

Актриса Рената Литвинова в «Телеграм» показала гневные сообщения своих поклонников, которые желают ей смерти.
«Уважаю за «позицию». Беру на вооружение».
Напомним, что еще в феврале Рената Литвинова покинула Россию. Она перебралась в столицу Франции – Париж.
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Вскоре за ней последовала ее давняя подруга певица Земфира. Не так давно исполнительница показала в каких городах пройдут ее ближайшие концерты в рамках европейского тура. Надо заметить, что российских мегаполисов в списке нет.