«Утюгом засандалил»: Шахназаров вспомнил, как наклеил номер Гретцки на бабушкины розовые рейтузы

По словам Шахназарова, он пришел домой. «Вижу, лежат бабушки рейтузы розового цвета. И я ей на рейтузы 99 номер Уэйна Гретцки утюгом засандалил. Слышу такой крик: «Лена! Лена! Я к врачу собралась. Если бы я не заметила». Мама прикусила губу и не знала, что делать. С одной стороны, смешно. С другой — поступок требует жесткого наказания. Бабуля была в шоке», — заявил журналист.

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Напомним, что в Национальной хоккейной лиге, где получил прозвище «Великий», Уэйн Гретцки установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Лиги. Номер 99, под которым он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры, закреплен за ним в НХЛ навечно. Ни один хоккеист в НХЛ больше не наденет свитер с этим номером.