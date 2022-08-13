Утяшева в шелковом платье устроила танцы с подросшей дочкой Воли на улицах в Турции

Ляйсан Утяшева уже много лет строит карьеру на телевидении. Она была художественной гимнасткой и завоевала много наград, но покинула спорт.
Однако со временем ей удалось создать свой коллектив, с которым она гастролирует. Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.
Супруги несколько раз в год путешествуют. Недавно они побывали в Башкирии. Утяшева решила провести время с родными.
Она показала детям свои любимые, где часто бывала в детстве. На некоторых кадрах можно было увидеть сына телеведущей Роберта и дочку Софию. Пара своих наследников оберегает от лишнего внимания.
А вот потом Ляйсан и Паша приехали в Турцию. Они катались на яхте со Светланой Бондарчук и ее мужем. На этот раз телеведущая захотела поддержать челлендж. Она в шелковом платье устроила танцы с подросшей дочкой.
София была в белых велосипедках и футболке цвета фуксия. Она повторяла за мамой движения. В кадр попал и Воля, который исполнил свой танец.
«Наша семья не могла пропустить этот челендж. Там, где танцы, там мы. Понеслась», – написала телеведущая.
Поклонники поразились тому, как выросла наследница Утяшевой. Однако комментарии к посту звезда решила закрыть.