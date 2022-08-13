Утяшева в шелковом платье устроила танцы с подросшей дочкой Воли на улицах в Турции

Ляйсан Утяшева уже много лет строит карьеру на телевидении. Она была художественной гимнасткой и завоевала много наград, но покинула спорт.

Однако со временем ей удалось создать свой коллектив, с которым она гастролирует. Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе.