Утянула до неприличия: Наталья Рудова при помощи тесного декольте создала пышные формы

Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» Наталья Рудова обожает тусоваться. На этот раз поводом повеселиться стал концерт Басты в «Лужниках», на который красотка тщательно собиралась.
Для выхода в свет Рудова выбрала тесный корсет на шнуровке. Утянула его актриса знатно, хорошо постаравшись в зоне декольте. При помощи этой уловки она смогла создать столь пышное декольте, что многие подписчики в микроблоге заметили увеличение.
Наталья Рудова, напомним, тщательно работает над своей фигурой. С осени прошлого года она сидела на диете, похудев почти на 10 килограммов, а также поучаствовала в шоу «Звезды в Африке», где ей доставались минимальные порции еды. Не забывает красавица и о физических нагрузках: кардио и упражнения на пресс давно стали повседневными задачами актрисы.