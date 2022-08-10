Утверждает, что ей 19, хотя на самом деле 30: кто такая, новая девушка Тимати — модель Валя Иванова

Отметим, что несколько лет назад модель тусовалась в компании сводника Петра Листермана. В 2018 году у нее случился роман с фотографом Александром Тихомировым. Они вместе с друзьями весело проводили время на Бали. Тогда Иванова вела себя достаточно развязно. Играла в бутылочку, целовалась с парнями и девчонками.

Иванова тщательно подчистила всю информацию о себе в социальных сетях. Видимо, не хочет, чтобы всплыл компромат из прошлого, сообщает телеграм-канал «Только никому».

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Напомним, что, по слухам, Тимати пытается раскрутить Иванову. Возможно, отец девушки неплохо заплатил рэперу за продвижение красавицы в мире шоу-бизнеса.