Утверждает, что ей 19, хотя на самом деле 30: кто такая, новая девушка Тимати — модель Валя Иванова

Новой девушке рэпера Тимати, модели Вале Ивановой, далеко не 19 лет, как она утверждает. В соцсетях нашелся детский снимок красавицы с указанием даты. В 1996 году ей уже было уже в районе 3–4 лет.
Отметим, что несколько лет назад модель тусовалась в компании сводника Петра Листермана. В 2018 году у нее случился роман с фотографом Александром Тихомировым. Они вместе с друзьями весело проводили время на Бали. Тогда Иванова вела себя достаточно развязно. Играла в бутылочку, целовалась с парнями и девчонками.
Иванова тщательно подчистила всю информацию о себе в социальных сетях. Видимо, не хочет, чтобы всплыл компромат из прошлого, сообщает телеграм-канал «Только никому».
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Напомним, что, по слухам, Тимати пытается раскрутить Иванову. Возможно, отец девушки неплохо заплатил рэперу за продвижение красавицы в мире шоу-бизнеса.