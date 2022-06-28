«Утро сборов»: Бородина собирает чемоданы и покидает страну

Телеведущая засветила чемоданы в своем доме. Она не стала скрывать, что уезжает.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями.

Раньше Ксения предпочитала посвящать все свободное время семье. Однако после развода с Курбаном Омаровым она стала постоянно посещать вечеринки и караоке. 

Бородина также стала чаще баловать себя обновками. В этом году она уже не раз ездила за границу. Телеведущая проводила время в Италии, гуляла по Стамбулу и ездила на Мальдивы. А теперь она собралась в очередную поездку. В соцсетях Ксения решила показать чемоданы, которые уже собирает для путешествия. 

«Утро сборов», — написала звезда.

Дом Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды

Бородина пока не раскрывает, куда отправится. Однако ранее она признавалась, что планирует снять виллу в Турции и провести время на море с детьми и друзьями.

Телеведущая старается несколько раз в год возить дочек на море. А не так давно у Маруси начались каникулы в школе, а у Теоны в садике. Ксения сокрушалась, что отдыхать ее дети начали только в конце июня.

 

Теона Омарова. Фото: соцсети звезды

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