«Утро сборов»: Бородина собирает чемоданы и покидает страну

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями.

Раньше Ксения предпочитала посвящать все свободное время семье. Однако после развода с Курбаном Омаровым она стала постоянно посещать вечеринки и караоке.