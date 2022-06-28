«Утро сборов»: Бородина собирает чемоданы и покидает страну

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями.
Раньше Ксения предпочитала посвящать все свободное время семье. Однако после развода с Курбаном Омаровым она стала постоянно посещать вечеринки и караоке.
Бородина также стала чаще баловать себя обновками. В этом году она уже не раз ездила за границу. Телеведущая проводила время в Италии, гуляла по Стамбулу и ездила на Мальдивы. А теперь она собралась в очередную поездку. В соцсетях Ксения решила показать чемоданы, которые уже собирает для путешествия.
«Утро сборов», — написала звезда.
Дом Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды
Бородина пока не раскрывает, куда отправится. Однако ранее она признавалась, что планирует снять виллу в Турции и провести время на море с детьми и друзьями.
Телеведущая старается несколько раз в год возить дочек на море. А не так давно у Маруси начались каникулы в школе, а у Теоны в садике. Ксения сокрушалась, что отдыхать ее дети начали только в конце июня.
Теона Омарова. Фото: соцсети звезды
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