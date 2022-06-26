Утро начинает с марафета: Хитяева рассказала, как ей в 91 год удается хорошо выглядеть

В августе актрисе Людмиле Хитяевой исполнится 92 года, а она до сих пор отлично держится, занимается физкультурой, следит за собой и даже изредка появляется в различных шоу.

Каждое утро исполнительница роли Дарьи в фильме «Тихий Дон» начинает с зарядки, полного марафета и чашки крепкого кофе.

Однако главным секретом своей неувядающей молодости сама актриса считает умение радоваться жизни.

«Любить жизнь, хотеть прожить каждый ее день так, чтобы самой понравилось. У меня это желание и после 90 есть, ей-богу!» - рассказала Хитяева.

Источник: «Собеседник».

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