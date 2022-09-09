«Утратила контроль над жизнью»: психолог высказался о пластических операциях Славы

За короткий промежуток времени певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала сразу несколько пластических операций, в числе которых подтяжка груди, липосакция рук, живота, ног, спины и подбородка.

По мнению психолога Софии Болховитиной, большое количество хирургических вмешательств может говорить о многочисленных проблемах 42-летней певицы.

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