«Утратила контроль над жизнью»: психолог высказался о пластических операциях Славы

Певица зачастила с хирургическими вмешательствами.
Певица Слава. Фото: Global Look Press

Певица Слава. Фото: Global Look Press

За короткий промежуток времени певица Слава (Анастасия Сланевская) сделала сразу несколько пластических операций, в числе которых подтяжка груди, липосакция рук, живота, ног, спины и подбородка. 

По мнению психолога Софии Болховитиной, большое количество хирургических вмешательств может говорить о многочисленных проблемах 42-летней певицы.

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«Мы можем подозревать аутоагрессию, патологическую неудовлетворенность собой», — поделилась специалист с Telegram-каналом «Звездач». 

Как рассказала Болховитинова, психологи оправдывают пластику в тех случаях, когда на это есть показания врачей. Однако к Славе это не относится. 

Эксперт предположила, что певица, которая часто жаловалась на чрезмерное употребление алкоголя и переедание, могла потерять контроль над своей жизнью.

«Складывается впечатление, что она абсолютно беспомощна перед этими пороками. Возможно, Слава утратила контроль над жизнью, но вместо психолога, диетолога и тренера пошла к хирургу», — пояснила Болховитинова.

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