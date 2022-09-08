Утонченный стиль: Миддлтон в струящемся платье в горох цвета капучино вместе с принцем Уильямом отвела детей в школу

Кейт Миддлтон уже много лет состоит в браке с принцем Уильямом. Они начали встречаться еще во время учебы в университете. Однако она стала частью британской королевской семьи не сразу. При этом Кэтрин быстро завоевала любовь англичан своей утонченностью, манерами и добродушием. Своему мужу она подарила троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
После пика пандемии Миддлтон и принц Уильям стали регулярно появляться на публике. Герцогиня Кембриджская славится своей элегантностью. На Уимблдоне она появлялась в канареечном платье и шляпке. Также в ее гардеробе много костюмов. Примечательно, что герцоги Кембриджские сами каждый год отводят детей на учебу.
В этом году супруги отвели наследников в школу Лэмбрук в Беркшире, где наследники будут учиться после переезда семьи в Виндзор. Для такого случая Миддлтон выбрала струящееся платье миди в горох. Наряд кофейного цвета дополнили туфли-лодочки в тон. Она распустила волосы. За руку герцогиня вела сыновей. Принц Уильям не отпуск руку малышки Шарлотты.
Принц Джордж и принц Луи были одеты в одинаковую школьную форму, принцесса Шарлотта появилась в голубом клетчатом платье.
По данным издания Daily Mail, дети нервничали, но смогли справиться с эмоциями. Когда они вышли из машины, у них просто кружилась голова от волнения, но потом они взяли себя в руки и расслабились. На кадрах видно, как принц Джордж нервно облизывает губы.
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Обучение троих детей в школе Лэмбрук обойдется Кейт и Уильяму в 50 тысяч фунтов стерлингов (это около 3,5 миллиона рублей) за год.
Напомним, что Миддлтон и принц Уильям теперь живут в новом коттедже Аделаида в Виндзоре. Примечательно, что близко к ним находится коттедж Фрогмор, в котором во время визита в Великобританию останавливаются принц Гарри со своей женой Меган Маркл.