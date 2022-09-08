Утонченный стиль: Миддлтон в струящемся платье в горох цвета капучино вместе с принцем Уильямом отвела детей в школу

Принц Джордж и принц Луи были одеты в одинаковую школьную форму, принцесса Шарлотта появилась в голубом клетчатом платье.

По данным издания Daily Mail, дети нервничали, но смогли справиться с эмоциями. Когда они вышли из машины, у них просто кружилась голова от волнения, но потом они взяли себя в руки и расслабились. На кадрах видно, как принц Джордж нервно облизывает губы.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».