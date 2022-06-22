«Ути, булочка моя»: Наталья Фриске засняла кроху-дочку лежащей на животике в костюме цвета топленого молока

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске — Наталья — в апреле этого года впервые стала мамой.

Она родила дочку Луну, а через несколько дней отметила свой 36-й день рождения. Долгожданное материнство сделало Наталью Фриске самым счастливым человеком. Она каждый день наслаждается общением с маленькой дочкой и хочет, чтобы радость с ней разделяли ее поклонники.

В микроблоге Наталья Фриске часто публикует милые видео с участием крошки Луны. Не так давно Наталья Фриске рассекретила лицо дочери и теперь размещает ее в Сети без смайликов.

Поклонники уже успели отметить, что наследница Натальи Фриске невероятно очаровательная крошка.

На этот раз молодая мама запечатлела Луну лежащей на животике и старательно поднимающей головку вверх.