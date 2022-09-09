«Утерла нос женщинам, которые претендуют на ее мужа»: Миро похвалила Брутян

Лена Миро частенько язвительно высказывается о бывших возлюбленных Павла Прилучного, Агате Муцениеце и Мирославе Карпович, а вот новая супруга актера, Зепюр Брутян, ей понравилась.
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По мнению блогерши, артистка правильно повела себя, выждав паузу, а затем сделав заявление о своих отношениях со звездой сериала «Мажор».
«Утерла нос женщинам, которые претендуют на ее мужа. Вы надеялись, что Павлик вернется? Ха-ха! Это вы за ним бегали, а он бегал за мной! И сразу — с намерениями», — написала Лена на сайте lena-miro.ru.
Напомним, недавно Брутян сообщила, что Прилучный сделал ей предложение руки и сердца едва ли не через считанные дни после начала отношений. Также она призналась, что быстро нашла общий язык с детьми мужа от первого брака.