«Утерла нос женщинам, которые претендуют на ее мужа»: Миро похвалила Брутян

Лена Миро частенько язвительно высказывается о бывших возлюбленных Павла Прилучного, Агате Муцениеце и Мирославе Карпович, а вот новая супруга актера, Зепюр Брутян, ей понравилась.

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По мнению блогерши, артистка правильно повела себя, выждав паузу, а затем сделав заявление о своих отношениях со звездой сериала «Мажор».