Утекли денежки от Галкина: раскрыт гонорар Цискаридзе в «Сегодня вечером»

Этой весной Николай Цискаридзе стал ведущим шоу «Сегодня вечером», заменив покинувшего страну Максима Галкина. Это поделило телезрителей на две стороны – одни рады такой замене и считают, что Цискаридзе – прекрасная замена. Другие же, включая Стаса Садальского, уверяют, что у вновь пришедшего ничего не получается, его нужно убирать из эфира.

А сейчас раскрыты гонорары Цискаридзе. Как сообщает сайт «Общественная служба новостей» со ссылкой на блогера Антона S, за один выпуск Николай Максимович получает 200 тысяч рублей. В месяц снимается четыре передачи, в результате выходит 800 тысяч рублей. Значит ли это, что Галкин получал столько же, история умалчивает.

Источник: «Общественная служба новостей»