Уступил место Пригожину: чем займется Привольнов после ухода из «Звезды сошлись»

Телеведущий не появится в новом сезоне популярного шоу.
Антон Привольнов. Кадр из шоу «Звезды сошлись»

Антон Привольнов. Кадр из шоу «Звезды сошлись»

На НТВ стартовал новый сезон программы «Звезды сошлись». Бессменная ведущая проекта Лера Кудрявцева осталась на своем месте, а вот ее коллега Антон Привольнов покинул свой пост.

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Ведущий признался, что решил оставить шоу из-за нового проекта.

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. Запуск планируется в Интернете», — поделился Антон со «СтарХитом».

Также Привольнов подчеркнул, что не поставил точку в своей работе в «Звезды сошлись». Ведущий отметил, что попробует совмещать два проекта.

«Посмотрим, получится ли. «Звезды» — очень классный проект! Но по части еды я могу принести людям больше пользы», — подытожил шоумен.

Ранее стало известно, что место Привольного занял Иосиф Пригожин. Для продюсера это будет первый опыт работы телеведущим.

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