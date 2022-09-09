Уступил место Пригожину: чем займется Привольнов после ухода из «Звезды сошлись»

На НТВ стартовал новый сезон программы «Звезды сошлись». Бессменная ведущая проекта Лера Кудрявцева осталась на своем месте, а вот ее коллега Антон Привольнов покинул свой пост.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ведущий признался, что решил оставить шоу из-за нового проекта.
«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. Запуск планируется в Интернете», — поделился Антон со «СтарХитом».
Также Привольнов подчеркнул, что не поставил точку в своей работе в «Звезды сошлись». Ведущий отметил, что попробует совмещать два проекта.
«Посмотрим, получится ли. «Звезды» — очень классный проект! Но по части еды я могу принести людям больше пользы», — подытожил шоумен.
Ранее стало известно, что место Привольного занял Иосиф Пригожин. Для продюсера это будет первый опыт работы телеведущим.