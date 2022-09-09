Уступил место Пригожину: чем займется Привольнов после ухода из «Звезды сошлись»

Также Привольнов подчеркнул, что не поставил точку в своей работе в «Звезды сошлись». Ведущий отметил, что попробует совмещать два проекта.

«Посмотрим, получится ли. «Звезды» — очень классный проект! Но по части еды я могу принести людям больше пользы», — подытожил шоумен.

Ранее стало известно, что место Привольного занял Иосиф Пригожин. Для продюсера это будет первый опыт работы телеведущим.