«Устроили обыск в доме»: Юлиан заявил, что родственники продали все бриллианты Зыкиной

На этот раз Юлиан стал героем передачи «Секрет на миллион». Он решил рассказать Лере Кудрявцевой, как стал единственным эстрадным певцом, кто выступил перед королевой Англии в России.

Также артист похвастался гардеробом и поведал, что похудел на 26 килограммов. Юлиан вспомнил про знакомство с Людмилой Зыкиной и ее богатой коллекцией украшений.