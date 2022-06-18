«Устроили обыск в доме»: Юлиан заявил, что родственники продали все бриллианты Зыкиной

Юлиан является известным певцом, который был особенно популярен в 90-е годы. Примечательно, что со временем он стал реже выступать, а на премиях и красных дорожках певец не появляется.
Однако несколько лет назад он рассказал о романе с певицей Анастасией. Они даже сыграли пышную свадьбу, но этот брак оказался некрепким.
На этот раз Юлиан стал героем передачи «Секрет на миллион». Он решил рассказать Лере Кудрявцевой, как стал единственным эстрадным певцом, кто выступил перед королевой Англии в России.
Также артист похвастался гардеробом и поведал, что похудел на 26 килограммов. Юлиан вспомнил про знакомство с Людмилой Зыкиной и ее богатой коллекцией украшений.
«Да, я видел и колье и серьги. Любимые у нее были серьги, в которых она часто ходили. Но она могла и бижутерию носить. Был случай, когда мы вместе были в Красноярске. И я зашел к ней в гримерку, а он говорит: "Тебе нравится? Красиво?"
Было очень красиво, а она спокойно сказала, что это бижутерия. Если бы она сейчас ответить на все скандалы, которые идут, то наверное она бы эти бриллианты спустила в унитаз перед смертью. Если бы знала, что будет вот такой ажиотаж вокруг них!» – поделился Юлиан.
Юлиан и Людмила Зыкина. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"
Кудрявцева узнала, что близкие после смерти артистки стали ходить по телевизионным шоу, а также продали все ее богатства.
«Они были разнесены по ломбадам сразу после смерти Зыкиной ее племянниками, которые являются единственными ее прямыми родственниками. Они были достаточно отдалены от нее.
После смерти они устроили обыск в доме Зыкиной. Это преподносилось так, что якобы обыск был в доме Тани Свинковой, с которой они просто жили вместе. Она была ее помощницей и директором.
Пришли и просто забрали. Как мне известно, это были аукционы, а до них были ломбарды», – пояснил певец.
Он похвастался картиной, которую ему в подарок вышила Зыкина. Юлиан признался, что для него это очень дорогой предмент.
Лера Кудрявцева увидела подарок Людмилы Зыкиной для Юлиана. Фото: кадр из шоу "Секрет на миллион"