Усталые глаза без блеска и глубокая носогубная складка: в Сети появилось фото 44-летней Екатерины Климовой без прикрас

Стало известно, как актриса Екатерина Климова выглядит на самом деле.
Екатерина Климова

Екатерина Климова. Фото: соцсети

Звезда театра и кино и мама четверых детей, 44-летняя Екатерина Климова — признанная красавица. 

Снимки, появляющиеся в ее микроблоге, всегда вызывают восхищение у поклонников. Они готовы делать комплименты красоте любимой актрисе бесконечно.

Но иногда в Сеть просачиваются, мягко говоря, неудачные кадры с участием Екатерины Климовой.

Так, на этот раз Сеть облетел снимок, который был сделан во время встречи Екатерины Климовой с поклонниками в Детском магазине на Лубянке.

В кадре звезда предстала со своей юной фанаткой. Екатерина Климова смотрит в кадр, растянув губы в улыбке.

На фото Екатерина Климова выглядит довольно непривычно. Или как минимум не так, как в своем микроблоге или под светом софитов на сцене.

У актрисы глубоко посаженные глаза и резко очерченная носогубная складка. К тому же, у Екатерины Климовой уставший вид.

Екатерина Климова с юной поклонницей. Фото: соцсети

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Вероятно, актриса рассчитывала перенести фокус внимания поклонников с лица на ее наряд. На встречу Екатерина Климова явилась в белом платье с глубоким декольте.

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