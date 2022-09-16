Усталые глаза без блеска и глубокая носогубная складка: в Сети появилось фото 44-летней Екатерины Климовой без прикрас

Так, на этот раз Сеть облетел снимок, который был сделан во время встречи Екатерины Климовой с поклонниками в Детском магазине на Лубянке.

В кадре звезда предстала со своей юной фанаткой. Екатерина Климова смотрит в кадр, растянув губы в улыбке.

На фото Екатерина Климова выглядит довольно непривычно. Или как минимум не так, как в своем микроблоге или под светом софитов на сцене.

У актрисы глубоко посаженные глаза и резко очерченная носогубная складка. К тому же, у Екатерины Климовой уставший вид.