Усталые глаза без блеска и глубокая носогубная складка: в Сети появилось фото 44-летней Екатерины Климовой без прикрас

Звезда театра и кино и мама четверых детей, 44-летняя Екатерина Климова — признанная красавица.
Снимки, появляющиеся в ее микроблоге, всегда вызывают восхищение у поклонников. Они готовы делать комплименты красоте любимой актрисе бесконечно.
Но иногда в Сеть просачиваются, мягко говоря, неудачные кадры с участием Екатерины Климовой.
Так, на этот раз Сеть облетел снимок, который был сделан во время встречи Екатерины Климовой с поклонниками в Детском магазине на Лубянке.
В кадре звезда предстала со своей юной фанаткой. Екатерина Климова смотрит в кадр, растянув губы в улыбке.
На фото Екатерина Климова выглядит довольно непривычно. Или как минимум не так, как в своем микроблоге или под светом софитов на сцене.
У актрисы глубоко посаженные глаза и резко очерченная носогубная складка. К тому же, у Екатерины Климовой уставший вид.
Екатерина Климова с юной поклонницей. Фото: соцсети
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Вероятно, актриса рассчитывала перенести фокус внимания поклонников с лица на ее наряд. На встречу Екатерина Климова явилась в белом платье с глубоким декольте.