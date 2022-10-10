Устал от скандальной невестки? Король Карл III просил Меган Маркл не приезжать на похороны Елизаветы II

Похоже, что даже смерть Елизаветы II не примирила ее внука, принца Гарри, и его жену Меган Маркл с семьей. Ее Величество скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

Как сообщают инсайдеры, сын ныне покойной королевы, Чарльз, взявший титулованное имя Карл III, просил своего младшего сына приехать на церемонию погребения без скандальной жены.

Еще больше интересных новостей о в Telegram-канале «Звездная пыль».

Похоже, семья Елизаветы II устала от выкрутасов Меган Маркл. Так, источники пояснили, что принц Гарри намеревался вместе с женой приехать в Балморал, когда ему стало известно о трагических событиях. Вот только Чарльз дал понять, что не желает видеть рядом с другими членами семьи опальную невестку.

«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было бы неправильно или неуместно находиться в Балморале в такое глубоко печальное время», — поделился инсайдер.

По материалам The Sun.