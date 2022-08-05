Устал от Ивана Будько? Что станет со «Сватами» без Федора Добронравова

В Сети ходят слухи, что Федор Добронравов больше не хочет сниматься в «Сватах». В недавнем интервью актер признался, что ему совсем не обидно оставаться в тени Ивана Будько.

Федор Викторович подметил, что если сериал «Сваты» стал народным, то это что-то значит. Едва ли зритель стал бы годами смотреть проект, который ему не интересен.

В «Сватах» каждый может найти что-то свое, близкое и родное. Но, похоже, несмотря на всю любовь к Ивану Будько, народный артист России хочет отойти от прилипшего к нему амплуа.

Ведь даже прохожие часто обращаются к актеру, как к мужу Валюхи Будько. Но это Федора Добронравова совсем не задевает.

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