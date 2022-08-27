«Устал от этой истории»: режиссер «Сватов» объяснил, почему не будет снимать восьмой сезон

Поклонники сериала «Сваты» с нетерпением ждут продолжения истории. Седьмой сезон, вышедший в конце 2021 года, обещали сделать последним в сиквеле, но весной этого года создатели проекта пообещали продолжение.

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Однако, один из режиссеров «Сватов» Эдуард Радзюкевич поспешил предупредить, что лично он снимать восьмой сезон комедии не будет. И объяснил, почему.

«Я, если честно, уже устал от всей этой истории. Если говорить о восьмом сезоне «Сватов», то я, конечно же, не буду и не планирую быть там режиссером. Как говорится, не вхожу два раза в одну воду», - признался Радзюкевич сайту News.ru.

Усталость стала причиной ухода и Федора Добронравова, звезды сериала, сыгравшего сельчанина Ивана Будько. Работа над продолжением «Сватов» еще под вопросом, но зрители уже успели расстроиться из-за отсутствия любимого актера.