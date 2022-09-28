«Успешность кино – не статуэтка, а прокат»: Кончаловского поддержала Миро после его выпада в сторону «Оскара»

В этом году Россия решила не участвовать в «Оскаре».
Андрей Кончаловский.

Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press.

Россия отказалась в этом году отправлять свои фильмы на кинематографический конкурс в Америке «Оскар», хотя киноакадемия не отказывалась принимать наши картины.

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Режиссер Андрей Кончаловский заявил КП, что ему «все равно» до премии киноакадемии.

«Когда-то «Оскар» был не только премией. Это была путевка в жизнь. А сегодня – это шоу. Поэтому нет никакой разницы, получишь ты «Оскара» или нет. Особенно это не имеет значения, если ты живешь не в Америке», - сказал режиссер.

Блогер Лена Миро согласилась с кинодеятелем, теперь, убеждена она, стоит задуматься о качестве отечественных картин и конкуренции. Ранее наши ленты не выдерживали ее с зарубежными блокбастерами, а теперь будут соревноваться между собой.

«Совершенно очевидно, что конкуренция – двигатель прогресса. Пусть отечественное кино не едет на «Оскар», а голливудское не приезжает сюда, конкуренция все равно будет.

И совершенно прав Андрон, когда говорит, что его не волнует судьба наших фильмов на «Оскаре». Успешность кино не определяется статуэткой или ее отсутствием. Главное – это прокат», - написала Миро в своем ЖЖ.

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