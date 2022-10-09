Успели до ЧП с Керченским мостом: Эвелина Бледанс и дети с синдромом Дауна прибыли в «Артек»

Российская актриса Эвелина Бледанс вместе со своим сыном Семеном, группой других ребят с синдромом Дауна и их родителями прибыла из Москвы в Крым. Они пересекли Керченский пролив на поезде и, к счастью, успели сделать это до того, как на мосту случилось ЧП.
Эти дети станут участниками первой инклюзивной смены в международном детском центре «Артек». Ранее подобное было невозможно, но Эвелина и ее фонд «Мы все разные» очень сильно боролись за то, чтобы «солнечные» дети могли отдыхать в знаменитом лагере вместе со всеми остальными.
«Друзья, спасибо всем, кто переживает за нашу группу. Все в порядке. Детки фонда «Мы все разные» уже в «Артеке», со вчерашнего дня. У них очень много занятий, много общения, инклюзия на деле. Спасибо», - сообщила Эвелина своим подписчикам в соцсети.
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Сын актрисы Семён тоже в числе участников и она переживает, как он там будет без нее. По словам Бледанс, родителям строго-настрого запретили приходить к детям и помогать им, ведь они должны научиться все делать сами. На первых порах ребятам, конечно, будут помогать волонтеры, но затем они привыкнут.