«Усох, но не пузом»: Миро высмеяла Диброва

Лена Миро часто критикует отечественных знаменитостей. В очередном посте для своего блога lena-miro.ru акула пера подняла на смех Дмитрия Диброва. Журналистка заявила, что 62-летний телеведущий неважно выглядит на фоне своей молодой жены Полины.

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«Дедушку уфотошопили вусмерть и, возможно, подшили лицо. Тем не менее, какой ужасающий мезальянс! Дибров весь осунулся, сморщился и усох, но не пузом, а лицом», — высказалась Лена.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на Полине Наградовой в 2009 году. На тот момент телеведущему было 49 лет, а его избраннице — 19.

Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы вместе. Сейчас у них подрастают трое сыновей: Александр, Федор и Илья.