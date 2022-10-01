«Уснул за рулем»: как Бориса Моисеева сразил инсульт

Борис Моисеев в студии шоу «Секрет на миллион» рассказывал, как его в первый раз сразил инсульт. Певец ехал тогда за рулем своей машины, ему резко стало плохо.

«Боря мне позвонил и сказал, что на секунду он уснул прямо за рулем, когда машина ехала. Говорит, поедет сейчас домой. Я позвонил домработнице и попросил срочно вызвать скорую», - рассказал друг и директор артиста Сергей Горох.

Врач тогда подтвердил, что с ним якобы все в порядке и надо просто выспаться.

«Но утром он уже очень странно разговаривал, мы его кое как уговорили госпитализировать», - добавил Горох.

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Это было 20 декабря 2010 года. Когда страна готовилась к Новому году - в новостях ошарашили сообщением об инсульте Бориса Моисеева. Врачам пришлось ввести Моисеева в искусственную кому. Прогнозы были тревожные.