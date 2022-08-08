«Услышал, как матерится»: Дмитрий Шепелев спровоцировал Платона на эмоции во время жуткого экстрима

Телеведущий Дмитрий Шепелев много времени проводит с сыном Платоном, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Звездный отец занимается воспитанием наследника и следит за тем, чтобы тот рос гармоничной личностью. Девятилетний Платон увлечен музыкой, играет в теннис и обожает экстремальные виды спорта.

Дмитрий Шепелев часто делится лайфхаками по поводу воспитания детей с подписчиками. Но и у него, как выяснилось, случаются педагогические фиаско.

Так, Дмитрий Шепелев на днях узнал, что его сын Платон прекрасно умеет ругаться матом. Выяснилось это во время катания на аттракционе в парке развлечений.