«Услышал, как матерится»: Дмитрий Шепелев спровоцировал Платона на эмоции во время жуткого экстрима

Телеведущий Дмитрий Шепелев много времени проводит с сыном Платоном, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.
Звездный отец занимается воспитанием наследника и следит за тем, чтобы тот рос гармоничной личностью. Девятилетний Платон увлечен музыкой, играет в теннис и обожает экстремальные виды спорта.
Дмитрий Шепелев часто делится лайфхаками по поводу воспитания детей с подписчиками. Но и у него, как выяснилось, случаются педагогические фиаско.
Так, Дмитрий Шепелев на днях узнал, что его сын Платон прекрасно умеет ругаться матом. Выяснилось это во время катания на аттракционе в парке развлечений.
«Полезли с другом и сыновьями на американские горки. Орал во все горло. Сорвал голос. Услышал, как матерятся дети. Счастлив», - рассказал в микроблоге Дмитрий Шепелев.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, у Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой на двоих трое детей. По одному ребенку у каждого от предыдущих отношений. У Шепелева сын Платон, у Тулуповой дочь Лада и один совместный малыш, годовалый сын Тихон.