«Услышал, как матерится»: Дмитрий Шепелев спровоцировал Платона на эмоции во время жуткого экстрима

Телеведущий Дмитрий Шепелев обрисовал ситуацию, в которой все произошло.
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном

Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном. Фото: соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев много времени проводит с сыном Платоном, которого родила ныне покойная певица Жанна Фриске.

Звездный отец занимается воспитанием наследника и следит за тем, чтобы тот рос гармоничной личностью. Девятилетний Платон увлечен музыкой, играет в теннис и обожает экстремальные виды спорта.

Дмитрий Шепелев часто делится лайфхаками по поводу воспитания детей с подписчиками. Но и у него, как выяснилось, случаются педагогические фиаско.

Так, Дмитрий Шепелев на днях узнал, что его сын Платон прекрасно умеет ругаться матом. Выяснилось это во время катания на аттракционе в парке развлечений.

«Полезли с другом и сыновьями на американские горки. Орал во все горло. Сорвал голос. Услышал, как матерятся дети. Счастлив», - рассказал в микроблоге Дмитрий Шепелев.

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Напомним, у Дмитрия Шепелева и его избранницы Екатерины Тулуповой на двоих трое детей. По одному ребенку у каждого от предыдущих отношений. У Шепелева сын Платон, у Тулуповой дочь Лада и один совместный малыш, годовалый сын Тихон.

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