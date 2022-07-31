«Ускакала в пустыни Израиля»: Шахназаров назвал Собчак «рыбой-прилипалой» с примесью хамелеона

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Михаил Шахназаров высказался о концерте группы «Ногу свело» и ее лидере Максе Покровском, который приехал в Ереван.