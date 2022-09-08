«Усилила модный градус»: 51-летняя Орбакайте в джинсах-трубах щегольнула в твидовом жакете — хите осени

Кристина Орбакайте вместе с Аллой Пугачевой появилась в Театре Наций на одном из спектаклей. Примадонна осталась в полном восторге от представления.

В компании старшей дочери певица охотно позировала с артистами в кулуарах театра. Особое внимание поклонников привлек трендовый лук Кристины Орбакайте, которая оделась в стиле Chanel. Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала модную оценку аутфиту певицы, указав на его актуальность и универсальность.

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