«Усилила модный градус»: 51-летняя Орбакайте в джинсах-трубах щегольнула в твидовом жакете — хите осени

Кристина Орбакайте вместе с Аллой Пугачевой появилась в Театре Наций на одном из спектаклей. Примадонна осталась в полном восторге от представления.
В компании старшей дочери певица охотно позировала с артистами в кулуарах театра. Особое внимание поклонников привлек трендовый лук Кристины Орбакайте, которая оделась в стиле Chanel. Имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала модную оценку аутфиту певицы, указав на его актуальность и универсальность.
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Кристина Орбакайте в остромодном твидовом жакете в стиле Chanel в театре. Фото: личный архив
«Кристина Орбакайте усилила модный градус контрастом стиля кэжуал (джинсы) и классики (твидовый жакет), создав модный образ в стиле «кэжуал шик». Мы видим на Кристине модный и свободный фасон джинсов. Жаль, что картинка не дает четкости оттенка цвета жакета, к какой палитре он ближе — к малиновому или винному, но обувь поддерживает жакет и по цвету, и по статусу.
Винные оттенки роскошно «звучат» только в таких же роскошных материалах, в данном случае в бархате. Этот образ содержит в себе элементы французского стиля, подаренному моде Коко Шанель», — экспертно резюмировала имиджмейкер.
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.