Ушла из жизни Мира Кольцова — худрук легендарной «Березки»

В понедельник, 1 августа, на 84-м году жизни, умерла главный балетмейстер и художественный руководитель хореографического ансамбля «Березка».

Соболезнования семье и коллективу «Березки» выразил управляющий делами Президента РФ — Александр Колпаков. Он назвал Миру Кольцову выдающимся человеком, Артистом с большой буквы и патриотом.

Как отметил Колпаков, она посвятила свою жизнь тому, чтобы прославлять культурные традиции России, сохранять и постоянно развивать ансамбль «Березка», ставший одним из символов нашей страны.

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Церемония прощания с Мирой Кольцовой начнется в среду, 3 августа, в 11:00, в Светлановском зале Дома Музыки. Артистку похоронят в Москве, на Ваганьковском кладбище, сообщает издание Аrgumenti.ru.